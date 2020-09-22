Французский клуб не хочет отпускать защитника в «Спартак»

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Ренна» Брандона Соппи, сообщает L'Équipe.

По информации издания, представители российского клуба связывались с французской командой для обсуждения возможного трансфера.

Отмечается, что в «Ренне» довольны прогрессом футболиста, поэтому клуб отказался вести переговоры по его переходу.

Соппи является воспитанником «Ренна». Всего 18-летний футболист принял участие в двух матчах за основную команду.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Николай Рассказов изъявил желание выступать за вторую команду.