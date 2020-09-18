Экс-защитник «Динамо» Колодин отреагировал на вылет из Лиги Европы

Бывший защитник московского «Динамо» Денис Колодин отреагировал на вылет команды из Лиги Европы. Его слова передает «СЭ».

По его мнению, уровень российских клубов в настоящее время не позволяет рассчитывать на успехи в еврокубках.

«Я предупреждал, что будет тяжело, и что чаша весов может склониться как в одну, так и в другую сторону. К сожалению, кроме «Зенита» у нас мало команд, которые могут навязать борьбу в Европе.

В прошлом сезоне у «Динамо» была частая ротация, в этом еще не сыгрались. Думаю, ничего страшного не произошло», — сказал Колодин.

Ранее сообщалось, что матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским «Ротором» и «Ростовом» не состоится.