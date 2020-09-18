Экс-защитник «Динамо» Колодин отреагировал на вылет из Лиги Европы
Вадим Балканов
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Бывший защитник московского «Динамо» Денис Колодин отреагировал на вылет команды из Лиги Европы. Его слова передает «СЭ».
По его мнению, уровень российских клубов в настоящее время не позволяет рассчитывать на успехи в еврокубках.
«Я предупреждал, что будет тяжело, и что чаша весов может склониться как в одну, так и в другую сторону. К сожалению, кроме «Зенита» у нас мало команд, которые могут навязать борьбу в Европе.
В прошлом сезоне у «Динамо» была частая ротация, в этом еще не сыгрались. Думаю, ничего страшного не произошло», — сказал Колодин.
Ранее сообщалось, что матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским «Ротором» и «Ростовом» не состоится.