Суд не удовлетворил иск «Локомотива» к Геркусу

Арбитражный суд города Москвы не удовлетворил иск московского «Локомотива» к бывшему гендиректору Илье Геркусу, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал судья заседания Василий Лаптев. «Локомотив» требовал от бывшего генерального директора 135 млн рублей.

26 января появилась информация, согласно которой столичный клуб подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса. Иск был отправлен после того, как был проведен аудит. Примечательно, что позднее сумма взыскания была уменьшена.

Ранее сообщалось, что Юран негативно высказался о перспективах «Локомотива» в Лиге чемпионов.