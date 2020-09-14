Неймара могут дисквалифицировать на семь матчей за удар игрока «Марселя»

Нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару грозят серьезные последствия за участие в потасовке во время матча 3-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (0:1).

Бразильский форвард ударил кулаком по голове защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса, обвинив испанца в расистских оскорблениях. Теперь, как сообщает RMC Sport, Неймара могут дисквалифицировать на срок от четырех до семи матчей.

Гонсалес в свою очередь обвинения в расизме отрицает.

Ранее Неймар во второй раз обратился к Гонсалесу.