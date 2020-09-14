«Арсенал» намерен усилить вратарскую позицию
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Лондонский «Арсенал» намерен усилить вратарскую позицию. Об этом сообщает журналист Майк МакГрат.
По информации источника, руководство «канониров» хочет заполучить голкипера французского «Дижона» и сборной Исландии Рунара Рунарссона.
Отмечается, что он должен стать потенциальной заменой Эмилиано Мартинесу, который решил продолжить карьеру в бирмингемской «Астон Вилле».
Ранее вратарь казанского «Рубина» Никита Медведев высказался по итогам матча против московского «Динамо»
#Arsenal to target Iceland goalkeeper Rúnar Alex Rúnarsson from French club Dijon as replacement for Emi Martinez following move to Villa #AVFC #AFC— Mike McGrath (@mcgrathmike) September 13, 2020