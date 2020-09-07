Болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч против ЦСКА

Болельщиков с атрибутикой московского «Спартака» не пустят на стадион «ВЭБ Арена» на матч седьмого тура чемпионата России против столичного ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.

Московское дерби пройдет 13 сентября. Начало матча — 19.00 мск.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 14 очками лидирует в турнирной таблице. ЦСКА (10) занимает пятое место.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Кокорин высказался о возможности дебютировать за команду в матче против ЦСКА.