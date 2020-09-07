Черчесов рассказал о проблемах с центральными защитниками в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о проблемах команды с центральными защитниками.

Специалист заявил, что в матче второго тура Лиги наций против команды Венгрии (3:2) Андрей Семенов сыграл все 90 минут с травмой, однако на сегодняшний день в паре с Георгием Джикией больше некому сыграть.

»Роман Нойштедтер пока без команды, у Дмитрия Чистякова и Максима Беляева травмы. Есть проблемы, которые надо решать, и принимать решение, которое пойдет на пользу команде», — сказал Черчесов в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Ранее главный тренер сборной России объяснил изменения в составе на матч с командой Венгрии.