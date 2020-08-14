Судья отменил гол «Спартака» в матче с «Ахматом»

Судьи матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом» не засчитали гол красно-белых.

В данную минуту на стадионе «Открытие Арена» москвичи принимают гостей из Грозного. На 19-й минуте шведский нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после сольного прохода открыл счет. Однако после совещания с видеоассистентами главный арбитр встречи Евгений Турбин взятие ворот отменил.

Станислав Васильев, который работает в этом матче на VAR, увидел игру рукой со стороны форварда красно-белых.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счет не открыт — 0:0.