Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 и чемпионка мира Алина Загитова планирует поступить на факультет журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Стоимость ее обучения может составить более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает «Чемпионат».

В прейскуранте, опубликованном на официальном сайте вуза, указывается, что один год обучения по программе «Продюсирование и культурная политика» на факультете журналистики в РАНХиГС стоит 330 тысяч рублей. За четыре года обучения на бакалавриате фигуристка заплатит 1,32 млн рублей.

В своей карьере 18-летняя спортсменка выиграла все возможные турниры. В 2018 году она победила в финале Гран-при, стала чемпионкой Европы и Олимпийских игр, а в 2019 году завоевала золотую медаль на мировом первенстве. В прошлом сезоне Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что Загитова на ЕГЭ по русскому языку набрала 51 балл, а по обществознанию — 44.