Слуцкий удален в перерыве матча «Рубин» — «Локомотив»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий был удален в перерыве матча первого тура чемпионата России против московского «Локомотива».

На 25-й минуте встречи вратарь «железнодорожников» Маринато Гильерме сбил в штрафной площади полузащитника соперника Хвичу Кварацхелию. Главный арбитр Сергей Иванов не стал назначать 11-метровый удар. Наставник хозяев был удален после разговоров с судьей.

Встреча между «Рубином» и «Локомотивом» проходит в Казани. После первого тайма гости ведут со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Рубин» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России.