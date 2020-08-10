СМИ: Ефремов перенес инсульт из-за матча «Спартак» — «Сочи»
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Актер Михаил Ефремов перенес инсульт из-за матча между московским «Спартаком» и «Сочи», сообщает «МК».
Отмечается, что сын обнаружил артиста на полу. Врачи диагностировали инсульт.
Ефремов отказался от госпитализации, заявив, что перенервничал из-за матча «Спартака».
Встреча завершилась со счетом 2:2. В ворота красно-белых было назначено два пенальти. Леонид Федун заявил о том, что снимет команду с чемпионата.
Ранее в «Локомотиве» высказались о предложении Федуна приглашать иностранцев на VAR.