СМИ: Ефремов перенес инсульт из-за матча «Спартак» — «Сочи»

Актер Михаил Ефремов перенес инсульт из-за матча между московским «Спартаком» и «Сочи», сообщает «МК».

Отмечается, что сын обнаружил артиста на полу. Врачи диагностировали инсульт.

Ефремов отказался от госпитализации, заявив, что перенервничал из-за матча «Спартака».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В ворота красно-белых было назначено два пенальти. Леонид Федун заявил о том, что снимет команду с чемпионата.



Ранее в «Локомотиве» высказались о предложении Федуна приглашать иностранцев на VAR.