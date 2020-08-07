«Лион» проиграл «Ювентусу» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Лион» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала французский клуб проиграл туринскому «Ювентусу» со счетом 1:2, однако в первом матче победу одержал «Лион», что сделало общий счет двух противостояний 2:2. Команда из Франции выходит в следующую стадию благодаря правилу выездного гола.

Счет в матче открыл Мемфис Депай, реализовавший пенальти на 12-й минуте игры. На 43-й минуте Криштиану Роналду счет сравнял, также забив с 11-метровой отметки, а на 60-й минуте португальский форвард сделал дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что стали известны составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» — «Ювентус».

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Ювентус» (Италия) — «Лион» (Франция) — 1:2

Голы: 0:1 — Депай (пенальти, 12; 1:1 — Роналду (пенальти), 43; 2:1 — Роналду, 60.