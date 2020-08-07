Квят показал девятое время в первой практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике Гран-при 70-летия «Формулы-1».

Гонщик проехал лучший круг за 1 минуту 26,166 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,138), третий результат показал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал девятое время (+1,487).

Гран-при 70-летия проходит на автодроме Сильверстоун с 7 по 9 августа.

Ранее стали известны причины аварии Квята на Гран-при Великобритании.

«Формула-1». Гран-при 70-летия. 1-я практика:

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.26,166;

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,138;

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,727...

9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,487.