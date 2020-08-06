«Вашингтон» проиграл «Филадельфии»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» оказалась сильнее «Вашингтон Уизардс».
Встреча прошла в Орландо на арене WWOS при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 98:107.
В составе победителей самым полезным игроком матча стал Дж. Эмбиид, набравший 30 очков, сделавший 11 подборов и отдавший три результативные передачи.
У проигравшей команды больше всего очков (19) набрал Т.Брайант.
После этой победы филадельфийский коллектив закрепился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетсс» оказался сильнее «Милуоки Бакс».