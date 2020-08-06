«Вашингтон» проиграл «Филадельфии»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» оказалась сильнее «Вашингтон Уизардс».

Встреча прошла в Орландо на арене WWOS при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 98:107.

В составе победителей самым полезным игроком матча стал Дж. Эмбиид, набравший 30 очков, сделавший 11 подборов и отдавший три результативные передачи.

У проигравшей команды больше всего очков (19) набрал Т.Брайант.



После этой победы филадельфийский коллектив закрепился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон Рокетсс» оказался сильнее «Милуоки Бакс».