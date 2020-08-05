Умер Мурад Задикашвили

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Умер экс-тренер казанского «Рубина» Мурад Задикашвили, сообщает сайт команды.

Ему было 73 года.

Специалист возглавлял клуб из Татарстана с 1993 по 1995 год.

Ранее умер чемпион Олимпиады-80 Жаксылык Ушкемпиров.