Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

»Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Каролины».

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счет голевую передачу. Форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич полезными действиями не отметились и очков не набрали.

Счет в серии стал 3 - 0 в пользу «Харрикейнз», которые вышли в следующий раунд Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что защитник «Рейнджерс» совершил силовой прием против Свечникова.

НХЛ. Квалификация плей-офф

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» — 1:4

1:0 — Крайдер (Труба, Строум), 20:12;

1:1 — Терявяйнен (Свечников, Ахо), 23:18;

1:2 — Фогеле (Шей, Нечас), 45:07;

1:3 — Ахо (50:26);

1:4 — Ахо (Терявяйнен), 59:29.