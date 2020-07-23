В «Рубине» не намерены никого отпускать в предстоящее межсезонье

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказлся о трансферной политике клуба на ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в руководстве не планирует отпускать кого-либо из лидеров, а также намерены приобрести некоторых футболистов для точечного усиления.

«Задачу сохранения места в Российской премьер-лиге (РПЛ) мы выполнили, бюджет наладили. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, в команде кое-какие места сбалансируем.

Точечно усилимся, может быть двумя игроками. Надеюсь, что никого не придется продавать, чтобы сохранить финансовую устойчивость», — сказал функционер.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился эмоциями после набора рекордного количества очковпо итогам нынешнего сезона РПЛ.