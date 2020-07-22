Тарасова помогает Медведевой ставить короткую программу

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о том, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова помогает спортсменке ставить короткую программу в Москве.

«Мы связываемся с Евгенией 3-4 раза в неделю. Она находится в Москве. Сегодня у нее тренировка с Татьяной Тарасовой. Я помогаю с техникой, Трейси Уилсон шлифует все элементы в целом. У нас все получается. Меня никто не отвлекает, я концентрируюсь только на Медведевой. Она слушает мои советы по телефону и тренируется», — сказал Орсер.

Медведева не может улететь к своему наставнику в Канаду из-за пандемии коронавируса.



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