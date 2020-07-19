Панарин признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network
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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял первое место в рейтинге крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии NHL Network, сообщается на официальном сайте лиги.
Вторым стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, третье место занял нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин расположился на четвертой строчке.
В регулярном чемпионате НХЛ Панарин принял участие в 69 матчах, в которых набрал 95 (32+63) очка.
Ранее сообщалось, что российский форвард «Рейнджерс» вошел в тройку номинантов на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ по версии игроков.