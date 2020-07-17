Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» приостановил тренировки из-за вспышки COVID-19, сообщает сайт московской команды.

В заявлении отмечается, что в настоящее время ряд хоккеистов и сотрудники из числа персонала команды проходят необходимый курс лечения в связи с выявленным положительным анализом на коронавирус у троих игроков «Спартака» до начала общего сбора команды. Хоккеисты находились в изоляции по месту жительства. 10 июля игроки, тренеры и персонал команды прошли тестирование на COVID-19. Заразившиеся были изолированы от команды.

Перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске было проведено ещё одно тестирование методом ИФА игроков, тренеров и обслуживающего персонала. Положительные анализы были зафиксированы у шести игроков и одного человека из числа персонала команды. Игроки с отрицательным тесом на инфекцию участвовали в тренировках, но после консультаций со специалистами Роспотребнадзора 17 июля было принято решение о приостановке тренировочного процесса и проведении дополнительного тестирования всех хоккеистов, тренеров и сотрудников клуба, находящихся на спортивной базе.

Тестирование методом ПЦР было проведено 17 июля, повторное назначено на 21 июля. По результатам данных тестирований будет принято решение о дальнейшем ходе тренировочного сбора «Спартака».

Ранее сообщалось о том, что хабаровский «Амур» могут исключить из КХЛ.