Оставшиеся матчи еврокубков пройдут без болельщиков
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Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без болельщиков, сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Матчи еврокубков пройдут в Германии и Португалии.
Отмечается, что организация будет следить за развитием ситуации и проводить консультации относительно полного или частичного снятия ограничений в соответствующее время.
Напомним, УЕФА приостановил все международные турниры в марте из-за пандемии коронавируса.
Ранее УЕФА отреагировал на чемпионство петербургского «Зенита».