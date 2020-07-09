Оставшиеся матчи еврокубков пройдут без болельщиков

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без болельщиков, сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матчи еврокубков пройдут в Германии и Португалии.

Отмечается, что организация будет следить за развитием ситуации и проводить консультации относительно полного или частичного снятия ограничений в соответствующее время.

Напомним, УЕФА приостановил все международные турниры в марте из-за пандемии коронавируса.



Ранее УЕФА отреагировал на чемпионство петербургского «Зенита».