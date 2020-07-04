«Атлетико» разгромил «Мальорку» в матче Примеры

В матче 34-го тура Ла Лиги мадридский «Атлетико» переиграл «Мальорку».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Ванда Метрополитано» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил нападающий Альваро Мората, еще один мяч в ворота оппонентов на свой лицевой счет записал Коке.

После этой победы подопечные Диего Симеоне набрали 62 очка и закрепились на третьей строчке в турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на восемь баллов.

Ранее сообщалось, что «Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» из Екатеринбурга.