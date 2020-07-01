Широков поделился мнением об игре Максименко в дерби

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением об игре вратаря «Спартака» Александра Максименко в столичном дерби против ЦСКА в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, голкипер красно-белых не является стопроцентным виновником пропущенного мяча от хорвата Николы Влашича в первом тайме, когда мяч от его рук отскочил в ворота.

Широков вспомнил о том, что три года назад в похожей ситуации вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил гол после дальнего удара Дениса Глушакова.

«Не будем же мы говорить, что у Акинфеева нет школы», — сказал Широков.

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