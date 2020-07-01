Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и «Наполи» Диего Армандо Марадона может стать главным тренером сборной Испании. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, такой исход вполне вероятен, если Антонио Торрес станет президентом Королевской федерации футбола Испании.

Кандидат на пост заявил, что уже провел предварительные переговоры с аргентинским специалистом и заявил, что стороны договорились между собой. В случае назначения, перед Марадоной будет стоять задача выхода в финал предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что в 2010 году легендарный форвард возглавлял сборную Аргентины на мундиале в ЮАР.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси при новом наставнике сине-гранатовых Кике Сетьене стал хуже реализовывать голевые моменты.