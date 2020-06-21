«Атлетико» с минимальным счетом одолел «Вальядолид» в игре Ла Лиги
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В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» одолел «Вальядолид».
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный мяч на свой лицевой счет оформил Витоло, поразив ворота оппонентов на 81-ой минуте игры.
После этой победы подопечные Диего Симеоне набрали 52 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице Примеры.
«Вальядолид» с 33-мя очками занимает 15-ую строчку чемпионата.
Ранее сообщалось, что наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским «Зенитом».