«Атлетико» с минимальным счетом одолел «Вальядолид» в игре Ла Лиги

В матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» одолел «Вальядолид».

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на свой лицевой счет оформил Витоло, поразив ворота оппонентов на 81-ой минуте игры.

После этой победы подопечные Диего Симеоне набрали 52 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице Примеры.

«Вальядолид» с 33-мя очками занимает 15-ую строчку чемпионата.

Ранее сообщалось, что наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским «Зенитом».