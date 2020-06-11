Плющенко отреагировал на четверной лутц Трусовой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на четверной лутц в исполнении двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.

«Трудимся!» — написал Плющенко, выложивший видео в Instagram.

Фигуристка является бронзовой призеркой чемпионата Европы 2020 года, обладательницей серебра и бронзы первенств России, а также победительницей этапов Гран-при в России и Канаде.

Ранее Трусова исполнила на тренировке каскад тройной лутц + тройной риттбергер.