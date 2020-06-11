Экс-глава мировой легкой атлетики признал сокрытие положительных проб россиян

Бывший глава Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Ламин Диак признался, что организация скрывала сведения о положительных допинг-пробах российских спортсменов.

Об этом экс-функционер заявил во время судебного слушания. Он отметил ,что скрыл 23 допинговых инцидента с россиянами накануне Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и московского чемпионата мира — 2013.

«Финансовое благополучие ИААФ необходимо было сохранить, поэтому я пошёл на компромисс», — приводит слова Диака The Times.

Бывший глава ИААФ отметил, что россиян не наказали в целях сохранения имиджа России перед чемпионатом мира по лёгкой атлетике 2013 года в Москве. Он отметил, что скандал также отразился бы на спонсорских контрактах.

Диака обвиняют в отмывании денег, коррупции и вымогательстве за время работы президентом федерации. Также перед судом предстанет и сын Диака Папа Массата Диак, который подозревается в коррупции и отмывании денег, связанными с Олимпийскими играми 2016 и 2020 годов.

Ранее сообщалось, что представитель японского оргкомитета Игр-2020 в Токио, бизнесмен Харуюки Такахаси подозревается в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК).