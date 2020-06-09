Четыре турнира UFC пройдут на «Бойцовском острове» в июле

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет четыре турнира на «Бойцовском острове» в июле, сообщает пресс-служба промоушена.

Турниры состоятся на острове Яс в ОАЭ. Их даты — 11, 15, 18 и 21 июля.

Стоит отметить, что идея организовать поединки на частном острове возникла у главы промоушена Даны Уайта во время пандемии коронавируса. По его мнению, проведение турниров в изолированном месте обезопасит бойцов и членов их команд.

Ранее сообщалось, что Джон Джонс рассказал о несправедливости в UFC.