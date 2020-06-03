Борец Жан Беленюк: по уровню расизма Украина даст прикурить США
Чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился мнением относительно массовых беспорядков в США.
Протесты, происходящие на фоне убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда полицейским, охватили более 20 штатов и сопровождаются противоправными действиями: вандализмом и мародерством. По словам депутата Верховной Рады, на Украине расизм распространен гораздо сильнее, чем в США.
«Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но это, конечно, несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт – по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше!» – написал Беленюк в Instagram.
Ранее чемпион UFC Джон Джонс раскритиковал участников беспорядков в США.
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Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт - по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его НАМНОГО меньше! Это одна, но не единственная причина, почему Я горд быть Украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идёт на х..й, сегодня Я - Джордж Флойд #noracism #люблюукраину #джорджфлойд