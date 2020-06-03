Борец Жан Беленюк: по уровню расизма Украина даст прикурить США

Чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк поделился мнением относительно массовых беспорядков в США.

Протесты, происходящие на фоне убийства темнокожего мужчины Джорджа Флойда полицейским, охватили более 20 штатов и сопровождаются противоправными действиями: вандализмом и мародерством. По словам депутата Верховной Рады, на Украине расизм распространен гораздо сильнее, чем в США.

«Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но это, конечно, несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт – по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намного меньше!» – написал Беленюк в Instagram.

Ранее чемпион UFC Джон Джонс раскритиковал участников беспорядков в США.