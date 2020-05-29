Слуцкий: хорошо, что на стадион допустят болельщиков

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал новость о том, что на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) допустят болельщиков, передает сайт клуба.

«Отличная информация, что будут пускать 10 процентов зрителей. У меня есть опыт игры при пустых трибунах. Конечно, ты привыкаешь ко всему. Первые матчи чемпионата Германии было непривычно смотреть без зрителей, но постепенно я привык. Уверен, что у нас удастся соблюсти все нормы безопасности», — сказал Слуцкий.

В текущем чемпионате России «Рубин» занимает 14 место, набрав 23 очка.



Ранее игроки «Рубина» возобновили групповые тренировки.