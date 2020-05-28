Английская премьер-лига объявила дату возобновления сезона

Розыгрыш Английской премьер-лиги будет возобновлен 17 июня, сообщается на официальном сайте турнира.

«Акционеры Премьер-лиги договорились о новой предварительной дате перезапуска сезона-2019/2020 в среду, 17 июня, при условии соблюдения всех требований безопасности», — говорится в заявлении.

АПЛ приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. 14 мая власти одобрили возобновление чемпионата в июне. После 29 туров английского первенства в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль». В активе команды 82 очка.

Ранее сообщалось, что 17 июня пройдут перенесенные матчи 28 тура «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал».