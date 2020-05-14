В «Локомотиве» объяснили назначение Николича на пост главного тренера

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера.

14 мая «железнодорожники» сообщили, что не будут продлевать контракт с действующим наставником Юрием Семиным. Новый главный тренер приступит к своим обязанностям с 1 июня.

«Совет директоров оценивал много личных факторов, которые необходимо будет решать, а также условий, в рамках которых предстоит развиваться в ближайшее время клубу. Поэтому был выбран Николич», — цитирует Мещерякова ТАСС.

Семин трижды в российской истории возглавлял «Локомотив» (1992—2005, 2009—2010, 2016—2020). Под его руководством «железнодорожники» трижды становились чемпионами России, шесть раз завоевывали Кубок страны и трижды выигрывали Суперкубок России.

В нынешнем сезоне после 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива».