Рублев выбрал между Шараповой и Курниковой
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Российский спортсмен Андрей Рублев выбрал самую яркую теннисистку в истории России, передает Sport24.
В прямом эфире в Instagram с телеведущей Марией Командной теннисист выбрал между Марией Шараповой и Анной Курниковой.
«Шарапова или Курникова? Шарапова. Я ее знаю, мы общались. От нее исходит совершенно другая энергия, чем от спортсменов, которые на людях пытаются вести себя правильно. Совершенно чистая энергия», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Надаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Испании.