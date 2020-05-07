Рублев выбрал между Шараповой и Курниковой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/836/10974836/2017-10-10T120614Z_2000378783_RC16F1BC3040_RTRMADP_3_TENNIS-SHANGHAI-pic905-895x505-80038.jpg">

Российский спортсмен Андрей Рублев выбрал самую яркую теннисистку в истории России, передает Sport24.

В прямом эфире в Instagram с телеведущей Марией Командной теннисист выбрал между Марией Шараповой и Анной Курниковой.

«Шарапова или Курникова? Шарапова. Я ее знаю, мы общались. От нее исходит совершенно другая энергия, чем от спортсменов, которые на людях пытаются вести себя правильно. Совершенно чистая энергия», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Надаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Испании.