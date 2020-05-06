Российский голкипер «Рейнджерс» поделился воспоминаниями об игре в СКА
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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился воспоминаниями об игре в петербургском СКА. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, в армейском клубе он не был достаточно готов к роли основного вратаря.
«В Америке я смог психологически перестроиться, почувствовал доверие в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Там я был первым номером получил шанс выступать за «Рейнджерс», который постарался оправдать.
Не скажу, что в Петербурге я проиграл конкуренцию. Хотелось играть все больше и больше», — сказал Шестеркин.
Ранее сообщалось, что шведский нападающий Андре Петерссон стал игроком ярославского «Локомотива».