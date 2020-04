НБА разрешила проведение тренировок с 8 мая в некоторых штатах

Национальная баскетбольная лига (НБА) внесла изменения в сроки и порядок возобновления приостановленного из-за эпидемии коронавируса тренировочного процессами клубами.

Соответствующий документ в своем Twitter опубликовал журналист New York Times Марк Штейн. В нем говорится, что лига дает доброе на проведение индивидуальных тренировок в некоторых штатах, где это не запрещено губернаторами, не раньше 8 мая. Эта дата может корректироваться по мере развития ситуации с пандемией.

При этом уточняется, что ограничительные меры полностью не снимаются. В частности, в тренировочном центре одновременно дозволено находиться не более четырем игрокам, в общей группе занятия категорически запрещены, к ним также не допущены тренеры.

Ранее сообщалось, что клубы НБА попросят перенести драфт 2020 года на август из-за коронавируса.

A summary of the guidelines direct from the NBA: pic.twitter.com/XtzYKaEjo2