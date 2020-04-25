Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу, сообщает «РБ-Спорт».
Об этом источник проинформировал сам Нурмагомедов-старший. При этом неизвестно, по какой причине специалист был госпитализирован.
«Я лежу в больнице, простите», — заявил он.
Нурмагомедов-старший является заслуженным тренером России. За всю свою тренерскую деятельность он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, а также был включен в Книгу рекордов Гиннесса.
Ранее сообщалось, что решение провести бой Нурмагомедова осенью назвали хорошим раскладом.