Хабиб оценил пост Александра Емельяненко с оскорблениями в адрес Тактарова

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поставил лайк видео российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко, в котором тот оскорбил бывшего бойца UFC Олега Тактарова.

Напомним, что экс-спортсмен, отвечая на вопрос о первом чемпионе UFC из России, назвал Нурмагомедова «ваххабитом из Цумадинского района». После этого Емельяненко записал видеообращение, в котором назвал Тактарова проституткой и напомнил ему о том, как бывший боец посещал Кавказ.

Ранее директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный отреагировал на конфликт Емельяненко и Тактарова.