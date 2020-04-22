Александр Емельяненко оценил новую прическу Кадырова
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился мнением о решении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова побриться наголо.
«Отличная прическа! Надо будет так же подстричься. Сейчас парикмахерские все позакрывали. Надо будет привести себя в порядок», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».
24 июня Емельяненко проведет бой против Магомеда Исмаилова на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Москве на «ВТБ Арене». Подготовку к поединку спортсмен проходит в Грозном.
Ранее Емельяненко жестко ответил Олегу Тактарову за слова о кавказцах.