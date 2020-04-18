Косторная рассказала о конкуренции в группе Тутберидзе
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о конкуренции в группе российского тренера Этери Тутберидзе.
Спортсменка отметила, что соперничество с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой мотивирует ее.
«А как по-другому? Когда Саша Трусова перед тобой прыгает пять четверных. Или Аня Щербакова. Тут же включается: и я, и я тоже могу!» — приводит слова фигуристки журнал «Мир фигурного катания».
Фигуристки группы Тутберидзе занимали все призовые места в финале Гран-при, чемпионате России и первенстве Европы.