Форвард «Ростова» Шомуродов сделал амбициозное заявление
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Форвард «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов сделал амбициозное заявление. Об этом сообщает Sportbox.
Нападающий заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.
«Считаю, что у меня сохраняются шансы на то, чтобы стать главным снайпером страны. У меня есть возможность достать Дзюбу в гонке бомбардиров.
Хочу также помочь «Ростову» занять как можно более высокое место в турнирной таблице чемпионата», — сказал Шомуродов.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» был близок к приобретению нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2017 году.