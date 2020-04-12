Форвард «Ростова» Шомуродов сделал амбициозное заявление

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Форвард «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов сделал амбициозное заявление. Об этом сообщает Sportbox.

Нападающий заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.

«Считаю, что у меня сохраняются шансы на то, чтобы стать главным снайпером страны. У меня есть возможность достать Дзюбу в гонке бомбардиров.

Хочу также помочь «Ростову» занять как можно более высокое место в турнирной таблице чемпионата», — сказал Шомуродов.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» был близок к приобретению нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2017 году.