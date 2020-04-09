Вылечившиеся от COVID-19 российские велогонщики вернулись из ОАЭ
Российские велогонщики команды «Газпром-Русвело» Игорь Боев и Дмитрий Страхов, сдавшие положительный тест на коронавирус и успешно прошедшие курс лечения, вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на родину.
Об этом сообщает «Р-Спорт».
«Боев и Страхов вернулись. Команда предприняла все усилия, чтобы организовать ребятам перелет. Сейчас они находятся на пути домой», — заявил генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин.
Напомним, что Боев и Страхов отправились в ОАЭ для участия в гонке «Тур ОАЭ», впоследствии прерванной из-за пандемии COVID-19.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 88 тыс. человек, 330 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1.5 млн.
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