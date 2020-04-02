Экс-владелец «Спартака» раскритиковал идею обнуления сезона РПЛ

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Бывший владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Андрей Червиченко раскритиковал идею обнуления нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщают «Известия».

По его словам, допускать подобного решения нельзя, так как в таком случае в еврокубковый сезон-2020/21 попадут те российские команды, которые уже опозорились прошлом году.

Более разумной идеей функционер назвал распределение медалей и путевок в Лигу чемпионов и Лигу Европы по итогам уже сыгранных 22-х туров РПЛ.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своем отношении к представителям кавказских республик.