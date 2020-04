Конор заменит Хабиба в бою с Фергюсном

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заменит дагестанского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Тони Фергюсном. Об этом сообщил Бен Аскрен в своем Twitter.

Победитель противостояния будет объявлен временным чемпионом организации.

Напомним, что поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен изначально был состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции место проведения мероприятия было перенесено.

Ранее сообщалось, что Магомед Анкалаев заявил, что не примет участие в турнире UFC 249.

Done Deal!!!! Conor vs Ferg April 18 for @ufc interim title