Названа дата проведения общего собрания клубов РПЛ

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 3 апреля.

«Запланировано общее собрание на 3 апреля. Естественно, оно будет в формате видеоконференции, по-другому мы не можем собраться», — цитирует Газизова ТАСС.

Функционер отметил, что на собрании пройдет обсуждение возобновления чемпионата согласно рекомендациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

РПЛ была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 44 тыс. человек, 185 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 886 тыс. В России зафиксировали 2777 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что представители Примеры и Английской премьер-лиги (АПЛ) готовы проводить матчи нынешнего сезоне в сентябре.