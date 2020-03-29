Менеджер Хабиба рассказал о состоянии бойца перед боем с Фергюсоном

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал о состоянии спортсмена перед поединком против американца Тони Фергюсона.

Бой был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

«Хабиб находится в хорошем состоянии, в хорошей форме, как и всегда. Мы держим руку на пульсе, как только будут новости (по месту проведения боя), все сразу об этом узнают», — цитирует Магомедова РИА «Новости».

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что не намерен переносить поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном.