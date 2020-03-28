Два футболиста «Ювентуса» покинули Италию
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Футболисты туринского «Ювентуса» Алекс Сандро и Данило покинули Италию, сообщает Football Italia.
Отмечается, что руководство клуба разрешило игрокам полететь в Бразилию. У них нет признаков коронавируса.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 27 тысяч человек, 133 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 597 тыс.
Ранее сообщалось о том, что игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду готов отказаться от части зарплаты.