В Белоруссии опровергли разговоры о переносе ЧМ-2021 по хоккею из Минска

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В Белоруссии опровергли разговоры о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года в Швейцарию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам заместителя председателя Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Сергея Гончарова, в настоящее время подготовка к мировому первенству продолжается в штатном режиме.

Также чиновник заявил, что решение о переносе чемпионата мира может принять только конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), который был отменен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.



Ранее сообщалось, что известный хоккейный эксперт Борис Майоров призвал провести чемпионат мира 2021 года в Швейцарии.