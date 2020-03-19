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Игрок английского «Ливерпуля» Мохамед Салах пожертвовал более €1 млн на борьбу с коронавирусом в Египте.

«Мохамед пожертвовал 20 млн египетских фунтов (€ 1,17 млн) на борьбу с коронавирусом. Поступок египтянина, который стал одним из символов спорта в нашей стране», — написал бывший министр спорта Египта Халед Абдулазиз в Twitter.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 216 тыс.



Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец оценил финансовые потери игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.