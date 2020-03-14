ИИХФ 17 марта рассмотрит вопрос о проведении ЧМ-2020
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) 17 марта рассмотрит вопрос о проведении чемпионата мира 2020 года, который должен состояться в Швейцарии. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на официальные источники.
По их информации, обсуждаться будет возможность проведения соревнований с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.
На настоящий момент в Швейцарии введен запрет на проведение массовых мероприятий с численностью зрителей более ста человек.
Ранее сообщалось, что комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил о готовности завершить нынешний сезон позже намеченного срока из-за распространения коронавирусной инфекции.