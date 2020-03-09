Матч между «Барселоной» и «Наполи» может пройти без зрителей

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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» может пройти без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает Lesportiu de Catalunya.

По информации источника, о таком решении клубам объявят в ближайшее время. Такая мера предосторожности может быть предпринята в связи с распространением коронавируса в Европе.

Команд должны провести ответный поединок 18 марта в «Барселоне». Первый матч, который состоялся в Неаполе, завершился ничьей со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет приобрести игрока «Реала».